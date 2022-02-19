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В Киеве проучили "героя парковки" на элитном Lexus (видео)

Новина українською →
Киев, Суббота 19 февраля 2022 09:37
В Киеве проучили "героя парковки" на элитном Lexus (видео) Фото: в Киеве эвакуировали элитное авто из-за неправильной парковки (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В центре Киева эвакуатор забрал на штрафплощадку элитный автомобиль Lexus, припаркованный владельцем в неположенном месте.

Об этом передает "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.

Отмечается, что водитель внедорожника с номерами "АА 2326 МІ" перед этим проехал по пешеходной зоне, очевидно, в поисках "удобного" места для парковки, а затем просто "аккуратненько" встал в уголке.

Инцидент произошел на улице Льва Толстого, 5.

Также в сети опубликовали видео, как "герой парковки" был наказан за нарушение правил - прибывший эвакуатор стал грузить машину нарушителя, чтобы увезти.

"Следующие несколько недель придется провести впроголодь в процессе компенсации штрафа и оплату услуг эвакуатора и штрафплощадки", - с сарказмом говорится в публикации.

Видео: в Киеве эвакуатор забирает Lexus, припаркованный в неположенном месте

Реакция сети

В комментариях к ролику пользователи сети одобрительно высказываются о таком наказании "героя парковки".

  • Супер, стало намного легче в центре, так держать!
  • Как ни посмотрю - какие же они несчастны эти потомки на элитных точилах. Нет денег ни за паркинг, ни за стоянку заплатить
  • В центре полно парковок. Просто надо задницу свою иногда несколько сотен метров пронести. А то такое впечатление, что у нас много таких паркунов это люди с ампутированными ногами, которые вместо протезов жоп**озку купили. И теперь у них нет денег на парковку и ног, чтобы пронести задницу от парковки к месту куда им нужно. Никому не мешать можно, если при этом не нарушается закон.

Ранее сообщалось, что в Киеве машина "героя парковки" застряла в грязи, и в сети показали кадры, как работает "карма".

Также мы писали о том, что перед этим в Киеве сурово проучили любителей парковаться в неположенном месте, после чего водитель показал видео "самосуда".

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