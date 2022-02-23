У Києві провчили "героя паркування", через яке сміття не могли вивезти п'ять разів (фото)

Інцидент стався за адресою вул. Лісківська 18 Б. На власника авто так розсердилися, що пакети зі сміттям просто залишили на його білому Huindai. Два пакети поклали на капот під лобове скло, а один - повісили за дзеркало заднього виду.

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Крім того, люди викликали поліцію. По базі даних з'ясували, що власник іноземець, але зв'язатися з ним немає можливості. При цьому місце його реєстрації знаходиться за іншою адресою - вулиця Марини Цвєтаєвої.

"Бабусі погрожували порізати колеса, ледве молодь їх заспокоїла", - йдеться в повідомленні.