В Украине появился новый праздник. Зеленский подписал указ
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике. Со следующего года начнут отмечать День украинской государственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь Зеленского ко Дню независимости.
"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности - в День крещения Руси-Украины. И об этом всем я подписываю сегодня соответствующий указ", - заявил президент.
Отметим, День крещения Руси-Украины отмечается 28 июля.