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В Украине появился новый праздник. Зеленский подписал указ

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Киев, Вторник 24 августа 2021 10:23
В Украине появился новый праздник. Зеленский подписал указ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике. Со следующего года начнут отмечать День украинской государственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь Зеленского ко Дню независимости.

"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности - в День крещения Руси-Украины. И об этом всем я подписываю сегодня соответствующий указ", - заявил президент.

Отметим, День крещения Руси-Украины отмечается 28 июля.

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