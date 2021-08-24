Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!

На 30 річницю Дня Незалежності України в Києві пройшов традиційний парад військ. На Хрещатику пройшов марш пішої колони, проліт повітряної і проїзд механізованої колони.

Яскраві фото з цієї події зробив кореспондент РБК-Україна.

Перед офіційною церемонією на парад приїхали іноземні делегації, частина з яких представлена на найвищому рівні. Станом на 10:10 пройшло урочисте підняття державного прапора.

У сьогоднішньому параді запланована участь понад 5 000 військовослужбовців, десятки одиниць військової техніки та понад 50 літальних апаратів.

На параді був президент України Володимир Зеленський, який виголосив урочисту промову і вручив нагороди видатним українцям.

До речі, центральною вулицею Києва проїдуть сучасні зразки озброєння, військової та спеціальної техніки України та держав-партнерів. Зокрема, бронетранспортери БТР-4к, БТР-4Е, БТР-3ДА, тактичні бойові машини "Онцилла", бронеавтомобілі Українського Виробництва "Козак-2" і "Козак-2м1".

У Києві пройшов урочистий парад (фото: РБК-Україна)