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Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 11:28
Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж! Фото: у Києві пройшов парад до Дня Незалежності України(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На 30 річницю Дня Незалежності України в Києві пройшов традиційний парад військ. На Хрещатику пройшов марш пішої колони, проліт повітряної і проїзд механізованої колони.

Яскраві фото з цієї події зробив кореспондент РБК-Україна.

Перед офіційною церемонією на парад приїхали іноземні делегації, частина з яких представлена на найвищому рівні. Станом на 10:10 пройшло урочисте підняття державного прапора.

У сьогоднішньому параді запланована участь понад 5 000 військовослужбовців, десятки одиниць військової техніки та понад 50 літальних апаратів.

На параді був президент України Володимир Зеленський, який виголосив урочисту промову і вручив нагороди видатним українцям.

До речі, центральною вулицею Києва проїдуть сучасні зразки озброєння, військової та спеціальної техніки України та держав-партнерів. Зокрема, бронетранспортери БТР-4к, БТР-4Е, БТР-3ДА, тактичні бойові машини "Онцилла", бронеавтомобілі Українського Виробництва "Козак-2" і "Козак-2м1".

Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!

Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!У Києві пройшов урочистий парад (фото: РБК-Україна)

Як ми раніше писали, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нове державне свято.

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