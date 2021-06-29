В Днепре выпал огромный град размером с перепелиное яйцо (видео)
Днепр засыпало градом размером с перепелиное яйцо. В городе бушевала гроза, сопровождавшаяся раскатом грома и молнии.
Видео публиковали в Telegram-канале "Х Днепр ".
Так, град в городе длился около 15 минут. О пострадавших в результате внезапной непогоды пока неизвестно.
Фото: в Днепре выпал огромный град (фото t.me/hyevuy_dnepr)
В комментариях пользователи пишут, что из-за сильного града была плохая видимость, и водители становились на обочину, чтобы переждать непогоду.
- Готовьтесь к климатическому апокалипсису
- Ужас! Действительно такой выпал
- Довольно крупный град выпал. Жаль, что фото нельзя закрепить
- Град уже три раза и потом опять начинается. Я никак в магазин не могу дойти
- Хороший дождь прошел на 12 квартале. Снесло почти все
- Люди прям посреди дороги ставили на тротуарах машины. За то нежарко.
Ранее мы сообщали, что погода в Украине в среду, 30 июня, ожидается неблагоприятная во многих областях страны.
Также погода в ближайшую неделю ожидается неблагоприятная в большинстве областей. В большинстве регионов спала жара. Однако, синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, шквалы и град до конца этой недели.