У Києві пройшла потужна злива з градом: негода знесла білборд та пошкодила автомобілі (відео)
У місті Києві різко змінилася погода і почав йти град із дощем. Вулиці міста залило водою.
Відео опублікувала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.
Так, у місті оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.
Водії скаржаться, що через зливу погіршилась видимість на дорогах
У мережі пишуть, що град був настільки великий, що водії боялись залишати автомобілі на вулиці.
В Киеве градPosted by Информатор Киев on Tuesday, June 29, 2021
По Киеву прошел мощный ливень м градом. Нет, не тем о котором все подумали, метео погодным. Авты уцелели? Если что, надо накрывать советским матрасом, норм отрабатываетPosted by dtp.kiev.ua on Tuesday, June 29, 2021
Окрім того, через сильну зливу перед Жулянським мостом впав рекламний щит.
Як розповіли очевидці, повалений рекламний щит пошкодив два автомобілі. Також повідомляють про одного потерпілого.
Наразі усі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.
Чп Киев Выезд с вишневого, на дорогу упал рекламный щит. Подбил два авто. Один пострадавший. Видео ИльяPosted by dtp.kiev.ua on Tuesday, June 29, 2021
Фахівці радять під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
Раніше ми повідомляли, що на сході Криму пронісся смерч, який пошкодив 12 автомобілів.
Зазначимо, в окупованій Ялті за дві години випало близько половини місячної норми опадів.