В Киеве пропала девочка-подросток: фото и приметы ребенка

В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка. Александра Яценко, 2005 года рождения, она ушла из дома 3 февраля и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Об этом сообщает Деснянское управление ГУ Нацполиции в Киеве в Facebook.

Приметы несовершеннолетней: на вид 15-16 лет, рост 156-158 см, среднего телосложения, волосы крашеные темно-шоколадного цвета по плечи, глаза темно-зеленые.

На девочке была черная куртка, черные брюки с белыми полосками и черные кроссовки.

"В случае получения любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просим звонить по номеру "102", - сказано в сообщении на странице.

В Киеве пропала Александра Яценко (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Как мы ранее писали, во Львове полиция разыскала 14-летнюю девочку, которая пропала еще в начале декабря.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сумах парень едва не умер от голода на глазах у родителей.

А также рассказывали о том, что на Донбассе на взрывном предмете подорвался подросток.