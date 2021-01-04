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На Донбассе на взрывном предмете подорвался подросток, возбуждено дело

Благодатное , Понедельник 04 января 2021 16:07
На Донбассе на взрывном предмете подорвался подросток, возбуждено дело
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Донецкой области в селе Благодатное 16-летний подросток подорвался на взрывоопасном предмете. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в воскресенье, 3 января. Подросток обратился за помощью к медикам. У него было иссечение кистей рук и ног, которые он получил в результате взрыва.

"Парень нашел неизвестное взрывное устройство на свалке и принес домой. С помощью инструментов он решил его распилить, в результате чего произошел взрыв. Несовершеннолетний получил телесные повреждения", - сообщили в полиции.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Также в полиции призвали родителей внимательно следить за детьми и напомнили правила обращения с взрывоопасными и подозрительным предметами:

  • запрещено приближаться к предмету;
  • запрещено передвигать его или брать в руки;
  • запрещено разряжать, бросать, ударять по нему;
  • запрещено разжигать рядом костер или бросать в него предмет;
  • запрещено приносить предмет домой, во двор, в школу.

Напомним, в конце года наблюдатели ОБСЕ зафиксировала ранение гражданского в Донецкой области, который подорвался на взрывном предмете.

Также сообщалось, что 24 декабря на Донбассе на взрывном предмете подорвался украинский военный.

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