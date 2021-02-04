ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві зникла дівчинка-підліток: фото і прикмети дитини

Автор: Людмила Жукова

У Києві зникла неповнолітня дівчина. Олександра Яценко, 2005 року народження, вона пішла з дому 3 лютого і дотепер про її місцезнаходження нічого не відомо.

Про це повідомляє Деснянське управління ГУ Нацполіції в Києві в Facebook.

Прикмети неповнолітньої: на вигляд 15-16 років, зріст 156-158 см, середньої статури, волосся фарбоване темно-шоколадного кольору за плечі, очі темно-зелені.

На дівчинці була чорна куртка, чорні штани з білими смужками і чорні кросівки.

Популярні новини

"У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером "102", - сказано в повідомленні на сторінці.

У Києві зникла Олександра Яценко (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Як ми раніше писали, у Львові поліція розшукала 14-річну дівчинку, яка зникла ще на початку грудня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Сумах хлопець ледь не помер від голоду на очах у батьків.

А також розповідали про те, що на Донбасі на вибуховому предметі підірвався підліток.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України розыск