Во Львове полиция разыскала 14-летнюю девочку, которая пропала еще в начале декабря

Во Львове нашли девочку, которая пропала 10 декабря (Коллаж РБК-Украина)

Во Львове нашли 14-летнюю девочку Виолетту Ермилову, которая исчезла 10 декабря. Школьница из городка Рудки Самборского района Львовской области вышла утром из дома в школу, но не вернулась и на связь с родными выходить перестала.

Как сообщили в отделе коммуникации национальной полиции во Львовской области на своей странице в Facebook, для поиска подростка были задействованы сотрудники всех подразделений и служб полиции области. Ориентировки на девочку были переданы во все подразделения полиции Украины. Были опрошены все друзья и одноклассники, полиция полностью восстановила события 10 декабря, но следов девочки так и не обнаружила.

Три недели о ребенке не было ничего известно, местонахождение не установлено, ни с кем из родных она на связь не выходила. Были исследованы хостелы, вокзалы, автовокзалы, проверены все вероятные места пребывания подростка, опрошены все вероятные свидетели.

А 3 января 14-летнюю школьницу неожиданно обнаружили на железнодорожном вокзале во Львове. Где она находилась последние три недели – еще предстоит выяснить, но важно то, что девочка не пострадала.

"Она не повреждена, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней не было. Полицейские доставили школьницу по месту жительства и передали родным. С родственниками проведены профилактические беседы, а с девочкой работал психолог", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сумах парень едва не умер от голода на глазах у родителей.

А также рассказывали о том, что на Донбассе на взрывном предмете подорвался подросток.