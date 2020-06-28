В Киеве произошел пожар рядом с взорвавшимся домом на Позняках

В Киеве в воскресенье, 28 июня, горят квартиры в многоэтажке рядом с домом на Позняках, где недавно взорвался газ. Огонь охватил несколько этажей в доме по адресу улица Соломии Крушельницкой, 3А.

Пожар произошел в квартирах на 12 и 13 этаже. Спасатели уже прибыли на место ЧП. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.

Пожар в Киеве на Позняках (коллаж: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пожар в Киеве на Позняках (видео: facebook.com/KyivOperativ)

На фото и видео видно, что возгорание произошло на балконе. Многие пользователи сети считают, что пожар случился из-за брошенного окурка.

Нужно ввести серьезные штрафы за курение и выбрасывание окурка с балкона, и не мешало бы еще за это наказывать хорошо, и таких пожаров гляди может быть и не было бы;

Покурил кто-то...

Люди не бросайте, бычки с балконов;

Даже пластиковые бутылки на балконе могут привести к пожару. Или зеркало. Не всегда это окурок;

А еще любят жарить шашлыки на балконе. Мангал, дрова, огонь, ветер...

У нас вчера в доме тоже был сюрприз от курящего урода. В соседнем подъезде. Правда быстро отреагировали, и обошлись минимальным ущербом;

Не смешно, и это сразу после взрыва газа в жилом доме, хороших всем соседей. Только бы не было жертв.

Скриншоты с Facebook

В Telegram-канале "Киев Сейчас" отметили, что огонь быстро распространился на верхние этажи, загорелся утеплитель. Из-за этого пошел густой дым. Но спасателям удалось все ликвидировать. Пожаром повреждены несколько квартир. При этом обошлось без жертв.

Напомним, в Киеве неадекват решил устроить новый взрыв в многоэтажке.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники ГСЧС не дают гарантий, что многоэтажка на Позняках не обвалится второй раз.