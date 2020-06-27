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Дом на Позняках может обрушиться второй раз: в ГСЧС сделали заявление

STYLERПроисшествия    27.06.2020 - 12:32
Дом на Позняках может обрушиться второй раз: в ГСЧС сделали заявление
Дом на Позняках может обрушиться второй раз (фото: РБК-Украина)

Сотрудники ГСЧС не дают гарантий, что многоэтажка на Позняках не обвалится второй раз

Дом на Позняках может обрушиться второй раз. Спасатели заявили, что они провели все необходимые восстановительные работы, однако гарантий, что многоэтажка не обвалится повторно – не дают.

Заместитель начальника управления гражданской защиты ГСЧС в Киеве Олег Стоволос рассказал о масштабах проведенных работ по укреплению конструкции многоэтажного дома, а также сообщил, что принятые меры не дают гарантию, что дом не обвалиться повторно.

"Мы провели определенный вид работ. Во время спасательной операции выяснилось, что некоторые конструкции нестабильны, было принято решение поставить металлические распорки с 1 по 4 этажи в квартирах. Двумя металлическими тросами были связаны 7 и 8 этажи по периметру через 4 квартиры, учитывая лестничную клетку. Гарантию (что дом не рухнет. – ред.), я так думаю, я вам дать не могу, но если будет разрушение – то частичное, дом должен стоять", – сообщил он в эфире телеканала "Украина 24".

Взрыв в жилой многоэтажке на улице Саломеи Крушельницкой произошел 21 июня. В результате инцидента погибли пять человек. Основной версией трагедии полиция называет взрыв газовоздушной смеси.

Ранее мы писали, что Зеленский назвал сроки обеспечения жильем пострадавших от взрыва на Позняках.

Также сообщалось, что нардеп Тищенко объяснил раздачу лимонов пострадавшим от взрыва на Позняках.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины ПознякиВзрыв
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