У Києві сталася пожежа поруч з будинком, який вибухнув на Позняках

У Києві горить ще один будинок на Позняках
У Києві в неділю, 28 червня, горять квартири в багатоповерхівці поруч з будинком на Позняках, де нещодавно вибухнув газ. Вогонь охопив кілька поверхів у будинку за адресою вулиця Соломії Крушельницької, 3А.
Пожежа сталася у квартирах на 12 і 13 поверсі. Рятувальники вже прибули на місце НП. Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.
Пожежа в Києві на Позняках (колаж: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Пожежа в Києві на Позняках (відео: facebook.com/KyivOperativ)
На фото і відео видно, що займання сталося на балконі. Багато користувачів мережі вважають, що пожежа сталася через кинутий недопалок.
Скріншоти з Facebook
У Telegram-каналі "Киев Сейчас" зазначили, що вогонь швидко поширився на верхні поверхи, загорівся утеплювач. Через це пішов густий дим. Але рятувальникам вдалося все ліквідувати. Пожежею пошкоджено декілька квартир. При цьому обійшлося без жертв.
Нагадаємо, у Києві неадекват вирішив влаштувати новий вибух у багатоповерхівці.
Раніше повідомлялося про те, що співробітники ДСНС не дають гарантій, що багатоповерхівка на Позняках не обвалиться вдруге.
Автор: Роман Мирончук