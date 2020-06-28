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У Києві сталася пожежа поруч з будинком, який вибухнув на Позняках

STYLERЖиття    28.06.2020 - 18:27
У Києві сталася пожежа поруч з будинком, який вибухнув на Позняках
Пожежа в Києві на Позняках (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

У Києві горить ще один будинок на Позняках

У Києві в неділю, 28 червня, горять квартири в багатоповерхівці поруч з будинком на Позняках, де нещодавно вибухнув газ. Вогонь охопив кілька поверхів у будинку за адресою вулиця Соломії Крушельницької, 3А.

Пожежа сталася у квартирах на 12 і 13 поверсі. Рятувальники вже прибули на місце НП. Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.

У Києві сталася пожежа поруч з будинком, який вибухнув на Позняках

Пожежа в Києві на Позняках (колаж: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Серйозна пожежа спалахнула на балконі багатоповерхівки, що на Крушельницької, 3А (Позняки). Полум'я вже перекинулися на поверх вище. Пожежники ще в дорозі. Сподіваємося, ніхто не постраждає.

Опубліковано Київ Оперативний Неділю, 28 червня 2020 р.

Пожежа в Києві на Позняках (відео: facebook.com/KyivOperativ)

На фото і відео видно, що займання сталося на балконі. Багато користувачів мережі вважають, що пожежа сталася через кинутий недопалок.

  • Потрібно ввести серйозні штрафи за куріння і викидання недопалків з балкона, і не завадило б ще за це карати добре, і таких пожеж гляди може і не було б;
  • Покурив хтось...
  • Люди не кидайте, бички з балконів;
  • Навіть пластикові пляшки на балконі можуть призвести до пожежі. Або дзеркало. Не завжди це недопалок;
  • А ще люблять смажити шашлики на балконі. Мангал, дрова, вогонь, вітер...
  • У нас вчора в будинку теж був сюрприз виродка, який курив. У сусідньому під'їзді. Правда швидко відреагували, і обійшлися мінімальними збитками;
  • Не смішно, і це відразу після вибуху газу в житловому будинку, хороших всім сусідів. Тільки б не було жертв.

У Києві сталася пожежа поруч з будинком, який вибухнув на Позняках

У Києві сталася пожежа поруч з будинком, який вибухнув на Позняках

Скріншоти з Facebook

У Telegram-каналі "Киев Сейчас" зазначили, що вогонь швидко поширився на верхні поверхи, загорівся утеплювач. Через це пішов густий дим. Але рятувальникам вдалося все ліквідувати. Пожежею пошкоджено декілька квартир. При цьому обійшлося без жертв.

Нагадаємо, у Києві неадекват вирішив влаштувати новий вибух у багатоповерхівці.

Раніше повідомлялося про те, що співробітники ДСНС не дають гарантій, що багатоповерхівка на Позняках не обвалиться вдруге.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Київпожежа
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