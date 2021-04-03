В Киеве прогремел мощный взрыв: новые подробности и фото с места ЧП

3 апреля около 15:43 в Соломенском районе Киева произошел взрыв газа в частном доме. В следствие инцидента обрушился второй этаж постройки. По данным спасателей, в результате события никто не пострадал, но риск повторного взрыва сохраняется.
Об этом говорится в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.
Инцидент произошел в Жулянах на улице Карла Маркса. Здесь взорвался газ в двухэтажном здании. Спасательная операция на текущий момент не закончена, однако уже известно, что под завалами пострадавших в результате взрыва нет.
"По предварительным данным произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем гараже. В результате взрыва гараж уничтожен полностью и частично был поврежден соседний жилой дом и летняя кухня. Пожарные сразу приступили к разборке конструкций и поиску пострадавших. По информации владелицы гаража, в обрушившемся помещении никого не было. К месту происшествия направляется кран для того, чтобы поднять плиты перекрытия и окончательно убедиться, что там никого нет", - говорится в сообщении.
В Киеве из-за взрыва обвалился дом (фото: facebook.com/KyivOperativ)
В ГСЧС Украины также отметили, что в результате взрыва также пострадал автомобиль, который стоял рядом, а также забор.
На месте происшествия задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления, а также 3 единицы техники и 17 человек спасателей КГГА.
По предварительной информации, под завалами находится несколько газовых баллонов.
Напомним, в Одессе 2 апреля в одной из квартир в доме на переулке Хуторской произошел взрыв газа. Из-за взрыва в доме вспыхнул пожар. Из многоэтажки пришлось эвакуировать 15 жильцов. Изначально сообщалось о пяти пострадавших.
По факту взрыва полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители расследуют нарушения требований пожарной безопасности.