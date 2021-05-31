В Киеве продолжают сносить МАФы (фото)
Фото: в Киеве продолжают сносить МАФы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве коммунальные службы продолжают сносить МАФы. Так, в понедельник, 31 мая, сотрудники компании "Благоустрий" сносили МАФы на Дарницкой площади и в переходе возле станции метро "Житомирская".
Об этом сообщает "Киев Оператинвый" на своей странице в Facebook.
Дарницкая площадь (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Переход на станции метро "Житомирская" (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Мнения жителей столицы разделились по этому поводу. Некоторые радуются, а кто-то считает, что демонтаж киосков ничего не даст, потому что в скором времени на их месте появятся новые МАФы.
- Мне почему-то кажется, что в скором времени там будет точно такое же что и до того... надеюсь я ошибаюсь...
- А толку от того, что их сносят? Ровно на следующий день там появляются бабки с лотками и становится еще хуже;
- Абсолютно согласен! Кому этот цирк нужен, если потом еще хуже??! У кого-то просто "разборки", а киевлянам потом останутся еще более убогие и обшарпанные переходы;
- Академгородок на подходе!
- Жаль, что не пройдет и пары дней как туда толпа торгашей набежит;
- На Севастопольской в 2016 еще снесли и до сих пор ничего нет, так что вряд ли;
- Вы правы! Такая зачистка была и в переходе на Обойном рынке...не долго радовались. Сейчас такое же, что и было;
- Люди на карантинах сидели, закрыты были, не работали, в минусах и тут сразу под снос их. Как по мне, можно было чуть подождать;
- На Позняках вместо МАФов бабки отхватили себе место, и наставили столов и торгуют из них.
Напомним, в Киеве на Майдане снесли все МАФы.
Мы также писали о том, что МАФы снесли в известном переходе возле метро "Контрактовая площадь".