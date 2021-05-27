В Киеве на Майдане снесли все МАФы (фото)

В Киеве коммунальщики продолжают борьбу с МАФами. Так, 27 мая сотрудники компании "Благоустрий" демонтировали киоски в знаменитом подземном переходе на Майдане Незалежности.

Так, в знаменитой "трубе" (так называли киевляне этот переход - Ред.) демонтировали все киоски, стоящие там очень долгое время.

В коммунальном предприятии заверили, что в столице и в ближайшие дни продолжат демонтировать торговые лавки, то есть будут продолжать борьбу с ними.

Мнения жителей столицы разделились. Одни считают, что демонтаж таких киосков - это отличная идея, другие говорят, что многие люди потеряют из-за этого решения работу.

Кстати, коммунальщики просят горожан не покупать товары в переходах, чтобы не стимулировать дальнейшую стихийную торговлю.

В Киеве на Майдане убрали МАФы (фото: РБК-Украина)