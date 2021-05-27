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В Киеве на Майдане снесли все МАФы (фото)

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Киев, Четверг 27 мая 2021 14:51
В Киеве на Майдане снесли все МАФы (фото) Фото: на Майдане демонтировали МАФы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве коммунальщики продолжают борьбу с МАФами. Так, 27 мая сотрудники компании "Благоустрий" демонтировали киоски в знаменитом подземном переходе на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает фотокорреспондент РБК-Украина.

Так, в знаменитой "трубе" (так называли киевляне этот переход - Ред.) демонтировали все киоски, стоящие там очень долгое время.

В коммунальном предприятии заверили, что в столице и в ближайшие дни продолжат демонтировать торговые лавки, то есть будут продолжать борьбу с ними.

Мнения жителей столицы разделились. Одни считают, что демонтаж таких киосков - это отличная идея, другие говорят, что многие люди потеряют из-за этого решения работу.

Кстати, коммунальщики просят горожан не покупать товары в переходах, чтобы не стимулировать дальнейшую стихийную торговлю.

В Киеве на Майдане снесли все МАФы (фото)В Киеве на Майдане снесли все МАФы (фото)В Киеве на Майдане снесли все МАФы (фото)В Киеве на Майдане снесли все МАФы (фото)В Киеве на Майдане снесли все МАФы (фото)В Киеве на Майдане снесли все МАФы (фото)В Киеве на Майдане снесли все МАФы (фото)В Киеве на Майдане снесли все МАФы (фото)В Киеве на Майдане снесли все МАФы (фото)В Киеве на Майдане убрали МАФы (фото: РБК-Украина)

Напомним, что 27 мая, в известном переходе возле метро "Контрактовая площадь" демонтировали все киоски.

Как мы ранее писали, в переходе на станции метро "Осокорки", где недавно коммунальные службы посносили МАФы, уже снова орудуют "стихийники".

Км слову, в Киеве 12 мая начали массово сносить МАФы. Киоски без предупреждения убрали возле станции метро "Арсенальная" и "Лыбедская".

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