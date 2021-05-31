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У Києві продовжують зносити МАФи (фото)

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Київ, Понеділок 31 травня 2021 20:11
У Києві продовжують зносити МАФи (фото) Фото: в Києві продовжують зносити МАФи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві комунальні служби продовжують зносити МАФи. Так, у понеділок, 31 травня, співробітники компанії "Благоустрій" зносили МАФи на Дарницькій площі і в переході біля станції метро "Житомирська".

Про це повідомляє "Київ Оператінвий" на своїй сторінці в Facebook.

У Києві продовжують зносити МАФи (фото)

Дарницька площа (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У Києві продовжують зносити МАФи (фото)

Перехід на станції метро "Житомирська" (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Думки жителів столиці розділилися з цього приводу. Деякі радіють, а хтось вважає, що демонтаж кіосків нічого не дасть, тому що незабаром на їх місці з'являться нові МАФи.

  • Мені чомусь здається, що незабаром там буде точно таке ж що і до того... сподіваюся я помиляюся...
  • А толку від того, що їх зносять? На наступний день там з'являються бабки з лотками і стає ще гірше;
  • Повністю згідний! Кому цей цирк потрібен, якщо потім ще гірше??! У когось просто "розборки", а киянам потім залишаться ще більш убогі і обшарпані переходи;
  • Академмістечко на підході!
  • Шкода, що не мине й кількох днів як туди натовп торгашів набіжить;
  • На Севастопольській у 2016 ще знесли і досі нічого немає, так що навряд чи;
  • Ви маєте рацію! Така зачистка була і в переході на шпалерного ринку... не довго раділи. Зараз таке ж, що і було;
  • Люди на карантинах сиділи, закриті були, не працювали, в мінусах і тут відразу під знесення їх. Як на мене, можна було трохи почекати;
  • На Позняках замість МАФів бабки відхопили собі місце, і наставили столів і торгують з них.

Нагадаємо, в Києві на Майдані знесли всі МАФи.

Ми також писали про те, що МАФи знесли у відомому переході біля метро "Контрактова площа".

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