У Києві продовжують зносити МАФи (фото)
Фото: в Києві продовжують зносити МАФи (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві комунальні служби продовжують зносити МАФи. Так, у понеділок, 31 травня, співробітники компанії "Благоустрій" зносили МАФи на Дарницькій площі і в переході біля станції метро "Житомирська".
Про це повідомляє "Київ Оператінвий" на своїй сторінці в Facebook.
Дарницька площа (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Перехід на станції метро "Житомирська" (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Думки жителів столиці розділилися з цього приводу. Деякі радіють, а хтось вважає, що демонтаж кіосків нічого не дасть, тому що незабаром на їх місці з'являться нові МАФи.
- Мені чомусь здається, що незабаром там буде точно таке ж що і до того... сподіваюся я помиляюся...
- А толку від того, що їх зносять? На наступний день там з'являються бабки з лотками і стає ще гірше;
- Повністю згідний! Кому цей цирк потрібен, якщо потім ще гірше??! У когось просто "розборки", а киянам потім залишаться ще більш убогі і обшарпані переходи;
- Академмістечко на підході!
- Шкода, що не мине й кількох днів як туди натовп торгашів набіжить;
- На Севастопольській у 2016 ще знесли і досі нічого немає, так що навряд чи;
- Ви маєте рацію! Така зачистка була і в переході на шпалерного ринку... не довго раділи. Зараз таке ж, що і було;
- Люди на карантинах сиділи, закриті були, не працювали, в мінусах і тут відразу під знесення їх. Як на мене, можна було трохи почекати;
- На Позняках замість МАФів бабки відхопили собі місце, і наставили столів і торгують з них.
Нагадаємо, в Києві на Майдані знесли всі МАФи.
Ми також писали про те, що МАФи знесли у відомому переході біля метро "Контрактова площа".