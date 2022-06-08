UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве продолжается набор детей в первые классы: какие нужны документы

Фото: В Киеве набирают детей в первый класс (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Школы Киева готовятся к началу нового учебного года в режиме оффлайн. Более 80 процентов мест в первых классах учебных заведений столицы уже заняты. Но набор детей продолжается прямо сейчас.

Как рассказали в КГГА, сейчас уже зарегистрировано 25 тысяч детей в первые классы.

Условия подачи документов упрощены

В этом году условия зачисления в школы максимально упростили: разрешили подавать документы в электронном виде, по почте или скан-копии через доверенное лицо.

Также продлили и сам процесс зачисления - до 23 августа.

Что также нужно для зачисления в первый класс

  • Документы (копия свидетельства о рождении ребенка)
  • Заявление
  • Медицинскую справку (чтобы ее получить, нужно записаться к своему педиатру (или к дежурному врачу) и пройти осмотр).

Справку, к слову, нужно подать до 1 сентября.

Медицинская справка для поступления в 1 класс (фото: Styler)

Также с 1 июня возобновили работу детские сады.

На сегодняшний день в сады пошли почти 400 детей из 100 тысяч, которые были оформлены в заведениях до введения военного положения.

Ранее мы писали, какие детские лагеря будут работать этим летом, а также куда и за сколько можно отправить малышей и подростков.

Напомним, в Украине изменят продолжительность учебного года и количество учеников в классах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевшкола