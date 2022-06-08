У Києві триває набір дітей у перші класи: які потрібні документи

Школи Києва готуються до початку нового навчального року в режимі офлайн. Більше 80 відсотків місць у перших класах навчальних закладів столиці вже зайняті. Але набір дітей триває прямо зараз.
Як розповіли у КМДА, наразі вже зареєстровано 25 тисяч дітей у перші класи.
Цього року умови зарахування до шкіл максимально спростили: дозволили подавати документи в електронному вигляді, поштою або скан-копії через довірену особу.
Також продовжили й сам процес зарахування - до 23 серпня.
Довідку, до слова, потрібно подати до 1 вересня.
Медична довідка для вступу у 1 клас (фото: Styler)
Також з 1 червня відновили роботу дитячі садки.
На сьогодні в сади пішли майже 400 дітей з 100 тисяч, які були оформлені в закладах до введення воєнного стану.
Раніше ми писали, які дитячі табори працюватимуть цього літа, а також куди і за скільки можна відправити малюків і підлітків.
Нагадаємо, в Україні змінять тривалість навчального року та кількість учнів у класах.