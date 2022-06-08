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У Києві триває набір дітей у перші класи: які потрібні документи

Фото: у Києві набирають дітей у перший клас (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Школи Києва готуються до початку нового навчального року в режимі офлайн. Більше 80 відсотків місць у перших класах навчальних закладів столиці вже зайняті. Але набір дітей триває прямо зараз.

Як розповіли у КМДА, наразі вже зареєстровано 25 тисяч дітей у перші класи.

Умови подачі документів спрощені

Цього року умови зарахування до шкіл максимально спростили: дозволили подавати документи в електронному вигляді, поштою або скан-копії через довірену особу.

Також продовжили й сам процес зарахування - до 23 серпня.

Що також потрібно для зарахування в перший клас

  • Документи (копія свідоцтва про народження дитини)
  • Заяву
  • Медичну довідку (щоб її отримати, потрібно записатися до свого педіатра (або до чергового лікаря) і пройти огляд).

Довідку, до слова, потрібно подати до 1 вересня.

Медична довідка для вступу у 1 клас (фото: Styler)

Також з 1 червня відновили роботу дитячі садки.

На сьогодні в сади пішли майже 400 дітей з 100 тисяч, які були оформлені в закладах до введення воєнного стану.

Раніше ми писали, які дитячі табори працюватимуть цього літа, а також куди і за скільки можна відправити малюків і підлітків.

Нагадаємо, в Україні змінять тривалість навчального року та кількість учнів у класах.

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Київшкола