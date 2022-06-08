В Киеве продолжается набор детей в первые классы: какие нужны документы

Школы Киева готовятся к началу нового учебного года в режиме оффлайн. Более 80 процентов мест в первых классах учебных заведений столицы уже заняты. Но набор детей продолжается прямо сейчас.

Как рассказали в КГГА , сейчас уже зарегистрировано 25 тысяч детей в первые классы.

Условия подачи документов упрощены

В этом году условия зачисления в школы максимально упростили: разрешили подавать документы в электронном виде, по почте или скан-копии через доверенное лицо.

Также продлили и сам процесс зачисления - до 23 августа.

Что также нужно для зачисления в первый класс

Документы (копия свидетельства о рождении ребенка)

Заявление

Медицинскую справку (чтобы ее получить, нужно записаться к своему педиатру (или к дежурному врачу) и пройти осмотр).

Справку, к слову, нужно подать до 1 сентября.

Медицинская справка для поступления в 1 класс (фото: Styler)

Также с 1 июня возобновили работу детские сады.

На сегодняшний день в сады пошли почти 400 детей из 100 тысяч, которые были оформлены в заведениях до введения военного положения.