В Киеве продолжается набор детей в первые классы: какие нужны документы
Школы Киева готовятся к началу нового учебного года в режиме оффлайн. Более 80 процентов мест в первых классах учебных заведений столицы уже заняты. Но набор детей продолжается прямо сейчас.
Как рассказали в КГГА, сейчас уже зарегистрировано 25 тысяч детей в первые классы.
Условия подачи документов упрощены
В этом году условия зачисления в школы максимально упростили: разрешили подавать документы в электронном виде, по почте или скан-копии через доверенное лицо.
Также продлили и сам процесс зачисления - до 23 августа.
Что также нужно для зачисления в первый класс
- Документы (копия свидетельства о рождении ребенка)
- Заявление
- Медицинскую справку (чтобы ее получить, нужно записаться к своему педиатру (или к дежурному врачу) и пройти осмотр).
Справку, к слову, нужно подать до 1 сентября.
Медицинская справка для поступления в 1 класс (фото: Styler)
Также с 1 июня возобновили работу детские сады.
На сегодняшний день в сады пошли почти 400 детей из 100 тысяч, которые были оформлены в заведениях до введения военного положения.
Ранее мы писали, какие детские лагеря будут работать этим летом, а также куда и за сколько можно отправить малышей и подростков.
Напомним, в Украине изменят продолжительность учебного года и количество учеников в классах.