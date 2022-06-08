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В Киеве продолжается набор детей в первые классы: какие нужны документы

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Киев, Среда 08 июня 2022 20:01
В Киеве продолжается набор детей в первые классы: какие нужны документы Фото: В Киеве набирают детей в первый класс (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Школы Киева готовятся к началу нового учебного года в режиме оффлайн. Более 80 процентов мест в первых классах учебных заведений столицы уже заняты. Но набор детей продолжается прямо сейчас.

Как рассказали в КГГА, сейчас уже зарегистрировано 25 тысяч детей в первые классы.

Условия подачи документов упрощены

В этом году условия зачисления в школы максимально упростили: разрешили подавать документы в электронном виде, по почте или скан-копии через доверенное лицо.

Также продлили и сам процесс зачисления - до 23 августа.

Что также нужно для зачисления в первый класс

  • Документы (копия свидетельства о рождении ребенка)
  • Заявление
  • Медицинскую справку (чтобы ее получить, нужно записаться к своему педиатру (или к дежурному врачу) и пройти осмотр).

Справку, к слову, нужно подать до 1 сентября.

В Киеве продолжается набор детей в первые классы: какие нужны документыВ Киеве продолжается набор детей в первые классы: какие нужны документы

Медицинская справка для поступления в 1 класс (фото: Styler)

Также с 1 июня возобновили работу детские сады.

На сегодняшний день в сады пошли почти 400 детей из 100 тысяч, которые были оформлены в заведениях до введения военного положения.

Ранее мы писали, какие детские лагеря будут работать этим летом, а также куда и за сколько можно отправить малышей и подростков.

Напомним, в Украине изменят продолжительность учебного года и количество учеников в классах.

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