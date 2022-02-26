В Киеве изменили время комендантского часа, он начнется раньше, - Кличко

В Киеве продлили комендантский час 26 февраля. Теперь он будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.

"Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля", - сообщил мэр.

По словам градоначальника, все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

"Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы", - добавил Кличко.