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В Киеве изменили время комендантского часа, он начнется раньше, - Кличко

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Київ, Суббота 26 февраля 2022 13:28
В Киеве изменили время комендантского часа, он начнется раньше, - Кличко Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве продлили комендантский час 26 февраля. Теперь он будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.

Об этом сообщил Виталий Кличко.

"Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля", - сообщил мэр.

По словам градоначальника, все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

"Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы", - добавил Кличко.

Ранее мы писали, что киевлян попросили не пересекать мосты через Днепр.

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