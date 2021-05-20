Как выглядит дом в центре Киева, где живет Зеленский: сколько стоит соседство с президентом

Владимир Зеленский имеет квартиру в элитной многоэтажке в центре Киева по адресу улица Грушевского, 9а, где проживает с семьей. В этом же доме некоторыми апартаментами владеют бизнес-партнеры бывшего лидера Студии "Квартал 95", и соседи иногда приходят друг к другу в гости.

Об этом 20 мая Зеленский рассказал во время пресс-конференции .

Президент в общении с журналистами отметил, что свой 43-й день рождения отмечал дома на Грушевского, но "кварталовцы" сделали сюрприз, и позвали в квартиру коммерческого директора Студии Тимура Миндича, где устроили вечеринку.

"Был крутой сюрприз. В квартире нет даже ремонта. Был такой прикол: музыкальные инструменты привезли", - рассказал Зеленский и добавил, что "кварталовцы" пришли с женами, пели песни и веселились, никого из звезд не было.

Квартира Зеленского, по информации прессы, расположена на четвертом этаже элитного дома. Само здание расположено возле Мариинского парка и рядом со станцией метро "Арсенальная", от него до Верховной Рады и "правительственного квартала" на Липках - рукой подать.

Где находится на Грушевского, 9а - карта (фото: скрин google.com/maps)

Какие цены на квартиры в доме на Грушевского, 9а

С многоэтажкой на Печерске связан скандал, так как застройка на ул. Грушевского, 9а, стала в два раза выше, чем должна была быть по проекту. За домом после этого закрепилось название "монстр"... Впрочем, апартаменты в доме - одни из самых дорогих в столице, тут проживает немало влиятельных людей, здание считается элитным.

Цены на квартиры в доме класса De Luxe на ул. Грушевского, 9а, начинаются с десятков миллионов гривен. В интернете можно встретить не так много предложений о продаже апартаментов в здании.

Дом на улице Грушевского, 9а в Киеве (фото: flatfy.ua)

В доме несколько секций, имеется многоуровневый подземный паркинг, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, есть залы в квартирах, СПА, система "Умный дом". Высота потолков - от 3 метров. Есть вертолетная площадка CHI, владельцев квартир может ожидать шикарный панорамный вид на Днепр, Печерскую Лавру, центр Киева...

В предложениях можно встретить отметку, что в отопительный сезон владельцам апартаментов на несколько комнат за коммуналку нужно платить около 8 тысяч гривен в месяц, а в летний - 4 тысячи.

Видовые "трешки" с площадью 288 квадратных метров предлагают купить за 2,1 миллион долларов; 3-комнатные апартаменты на 190 "квадратов" с авторским дизайнерским ремонтом - за 1,45 миллион долларов...

Есть 4-комнатная видовая квартира с площадью 267 кв. м за 1,65 миллиона долларов; до сих пор предлагают также приобрести 4-комнатные апартаменты без ремонта после строителей с площадью 248 "квадратов" за 82,14 миллиона гривен.

5-комнатную квартиру на 274 кв. м с ремонтом, выполненным на 70%, предлагают купить за 60,5 миллионов гривен.

Как выглядит элитный киевский дом-"монстр" на Грушевского, 9а

Тип дома на улице Грушевского, 9а - это спецпроект 2006-2010 годов (застройка началась в 2003-м). Ранее на этом месте находился детский садик.

Фото: квартиры в доме на ул. Грушевского 9а в Киеве - одни из самых дорогих в столице