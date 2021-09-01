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В Киеве владелец 5-комнатного жилья сделал из него 7 квартир-"рукавичек": продает по 57 тыс. долларов

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Киев, Среда 01 сентября 2021 08:49
В Киеве владелец 5-комнатного жилья сделал из него 7 квартир-"рукавичек": продает по 57 тыс. долларов Фото: В Киеве владелец огромного жилья сделал из него смарт-квартиры (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве владелец жилья площадью 130 квадратных метров (5 комнат) решил устроить бизнес и сделал из него семь смарт-квартир. Соседи мужчины пришли в гнев от этого.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

С чего все началось

Двухуровневая квартира на девятом этаже площадью 130 квадратных метров расположена в многоэтажном ЖК на улице Данченко 28б. Владелец решил сделать из нее 7 маленьких квартир и даже выставил их на продажу. За одно жилье он просит 57 тысяч долларов.

Соседи в гневе

Соседи снизу такому решению мужчины совсем не рады, ведь их начали затапливать сверху. Дело в том, что в каждой квартире теперь отдельный санузел, а такая постройка - незаконна. Людей снизу просто заливает. Отмечается, что по плану этажей над соседом снизу должна быть двухуровневая пятикомнатная квартира под номером 188. А по данным реестра недвижимого имущества: здесь уже семь отдельных домов - 188 а, б, в и так далее.

Жители дома собрались с протестом против такого хитрого решения. Как оказалось, официально владелец двухуровневой квартиры - общество с ограниченной ответственностью. Так, квартиру-"рукавичку" уже выставили на продажу, так называемое смарт-жилье площадью 26 квадратных метро хозяин оценил в 57 тысяч долларов. После протеста жителей дома квартиры с продажи убрали.

Как мы ранее писали, в Киеве продают квартиру-"кладовку" за 33 тыс. долларов.

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