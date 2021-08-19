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У Києві продавчиня влаштувала погоню за викрадачкою піжами: відео "затримання"

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 21:58
У Києві продавчиня влаштувала погоню за викрадачкою піжами: відео "затримання" Жінка у Києві викрала піжаму (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві продавчиня бігла за жінкою, викрала з магазину піжаму за 4 тисячі грн.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Так, інцидент стався 18 серпня, о 19:30 в магазині одягу за адресою Лесі Українки, 4.

Як розповіла продавчиня магазину, невідома жінка вкрала піжаму вартістю 4 тис. грн. Зокрема, жінка їй потрапила на очі та зробила зауваження. Однак, нахабна злодійка кинулася на вулицю, а продавець взяла камеру і почала переслідування зловмисниці, яку в підсумку вона наздогнала.

В кінці конфлікт закінчився бійкою, а піжаму жінка не повернула. Власники магазину шукають тих, хто може її впізнати.

У коментарях користувачі пишуть, що жінку необхідно було затримати.

  • Жах, по жінці видно, що піжама їй потрібніше ніж магазину. Не скупіться їй в лікарню вона потрібна!;
  • Який жах, такого цирку ще не бачив;
  • Потрібно було покликати когось на допомогу. Поряд же ходили перехожі;
  • Ну хай і далі краде, а продавці зі свого кишені заплатять;
  • Та чоловіків поклич на допомогу, допоможуть її затримати.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік нахабно обкрадав дітей. Грабіжник нападав на них з ножем.

Також у столичній лікарні затримали злодія. Чоловік сказав, що йому потрібна термінова допомога.

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злодій пижама
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