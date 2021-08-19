У Києві продавчиня влаштувала погоню за викрадачкою піжами: відео "затримання"
У Києві продавчиня бігла за жінкою, викрала з магазину піжаму за 4 тисячі грн.
Про це повідомляє "Київ оперативний".
Так, інцидент стався 18 серпня, о 19:30 в магазині одягу за адресою Лесі Українки, 4.
Як розповіла продавчиня магазину, невідома жінка вкрала піжаму вартістю 4 тис. грн. Зокрема, жінка їй потрапила на очі та зробила зауваження. Однак, нахабна злодійка кинулася на вулицю, а продавець взяла камеру і почала переслідування зловмисниці, яку в підсумку вона наздогнала.
В кінці конфлікт закінчився бійкою, а піжаму жінка не повернула. Власники магазину шукають тих, хто може її впізнати.
У коментарях користувачі пишуть, що жінку необхідно було затримати.
- Жах, по жінці видно, що піжама їй потрібніше ніж магазину. Не скупіться їй в лікарню вона потрібна!;
- Який жах, такого цирку ще не бачив;
- Потрібно було покликати когось на допомогу. Поряд же ходили перехожі;
- Ну хай і далі краде, а продавці зі свого кишені заплатять;
- Та чоловіків поклич на допомогу, допоможуть її затримати.
Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік нахабно обкрадав дітей. Грабіжник нападав на них з ножем.
Також у столичній лікарні затримали злодія. Чоловік сказав, що йому потрібна термінова допомога.