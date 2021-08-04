В Киеве мужчина нагло обворовывал детей: нападал с ножом (фото)

В Киеве мужчина нападал на детей и забирал у них ценные вещи, угрожая расправой. Как оказалось, злоумышленник "работал" не только в столице, но и еще в трех областях.

Отмечается, что на улице Челябинской мужчина подошел с ножом к ребенку и потребовал отдать ему смартфон и велосипед. На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Преступника нашли по горячим следам

Правоохранители опросили свидетелей и просмотрели записи камер видеонаблюдения. Оказалось, что в после ограбления в Киеве злоумышленник уехал на поезде в Винницкую область. Правонарушителя задержали на станции вокзала.

Вором оказался 27-летний уроженец Одесской области, у которого нет дома и постоянной работы. В столицу он наведывался для "заработка".

Следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также во время проведения следственных ди и у мужчины обнаружили и изъяли вещи несовершеннолетних, нож, а также другие ценности, не принадлежащие задержанному и указывают на систематическое совершение имущественных преступлений.

Следователи Днепровского управления полиции сообщили мужу о подозрении в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Преступнику "светит" от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.