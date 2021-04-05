UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве такие пробки, что можно играть на гитаре за рулем: парень удивил сеть

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 5 апреля, первый день жесткого лакдауна в Киеве. При этом столицу сковали серьезные пробки. Некоторые автолюбители, чтобы не терять зря время умудряются даже играть на гитаре во время тянучки.

Видео с парнем, играющим на гитаре в пробке, опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".

"Парень за рулем Volkswagen играл на гитаре. Южный мост. Киев. А чем вы занимаетесь, стоя в пробках в Киеве?", - говорится в сообщении.

На видео видно, как парень на белом авто едет в пробке за грузовиком и играет на гитаре. Гриф инструмента вылезает даже за боковое окно. Музыканта сняли на видео другие участники движения.

Потом он перестроился во второй ряд и уехал вперед.

Напомним, что в первый день локдауна в Киеве общественный транспорт ходил пустой, службы такси в несколько раз подняли стоимость проезда, а в службах доставки невозможно было дождаться еду.

При этом представители одной из служб такси в Киеве рассказали, что цены на проезд зависят от спроса.

Мы также писали о том, как доехать в "Борисполь" во время локдауна. В Международном аэропорту "Борисполь" заявили, что для поездки на экспрессе спецпропуска не нужны.

При этом существует несколько способов, как добраться до аэропорта, среди которых автобус Skybus, экспресс "Киев-Борисполь", такси или попутка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киев
Читайте также
Киев остановился в километровых пробках: какие улицы стоит объехать
В Киеве и Черниговской области перенесли пробное ВНО: дата
Прогноз погоды