RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві такі пробки, що можна грати на гітарі за кермом: хлопець здивував мережу

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 5 квітня, перший день жорсткого лакдауну в Києві. При цьому столицю скували серйозні пробки. Деякі автолюбителі, щоб не втрачати даремно час примудряються навіть грати на гітарі під час тягучки.

Відео з хлопцем, який грає на гітарі в пробці, опублікував Telegram-канал "Киев Сейчас".

"Хлопець за кермом Volkswagen грав на гітарі. Південний міст. Київ. А чим ви займаєтеся, стоячи в пробках в Києві?", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як хлопець на білому авто їде в пробці за вантажівкою і грає на гітарі. Гриф інструменту вилазить навіть за бокове вікно. Музиканта зняли на відео інші учасники руху.

Потім він повернув в другий ряд і поїхав вперед.

Нагадаємо, що в перший день локдауну у Києві громадський транспорт ходив порожній, служби таксі в кілька разів підвищили вартість проїзду, а в службах доставки неможливо було дочекатися їжу.

При цьому представники однієї зі служб таксі у Києві розповіли, що ціни на проїзд залежать від попиту.

Ми також писали про те, як доїхати в "Бориспіль" під час локдауну. У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" заявили, що для поїздки на експресі спецперепустки не потрібні.

При цьому існує кілька способів, як дістатися до аеропорту, серед яких автобус Skybus, експрес "Київ-Бориспіль", таксі або попутка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київ
Читайте також
Київ зупинився у кілометрових заторах: які вулиці варто об'їхати
У Києві та Чернігівській області перенесли пробне ЗНО: дата
Прогноз погоди