У Києві такі пробки, що можна грати на гітарі за кермом: хлопець здивував мережу

Сьогодні, 5 квітня, перший день жорсткого лакдауну в Києві. При цьому столицю скували серйозні пробки. Деякі автолюбителі, щоб не втрачати даремно час примудряються навіть грати на гітарі під час тягучки.

Відео з хлопцем, який грає на гітарі в пробці, опублікував Telegram-канал " Киев Сейчас ".

"Хлопець за кермом Volkswagen грав на гітарі. Південний міст. Київ. А чим ви займаєтеся, стоячи в пробках в Києві?", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як хлопець на білому авто їде в пробці за вантажівкою і грає на гітарі. Гриф інструменту вилазить навіть за бокове вікно. Музиканта зняли на відео інші учасники руху.

Потім він повернув в другий ряд і поїхав вперед.