В Киеве такие пробки, что можно играть на гитаре за рулем: парень удивил сеть
Сегодня, 5 апреля, первый день жесткого лакдауна в Киеве. При этом столицу сковали серьезные пробки. Некоторые автолюбители, чтобы не терять зря время умудряются даже играть на гитаре во время тянучки.
Видео с парнем, играющим на гитаре в пробке, опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".
"Парень за рулем Volkswagen играл на гитаре. Южный мост. Киев. А чем вы занимаетесь, стоя в пробках в Киеве?", - говорится в сообщении.
На видео видно, как парень на белом авто едет в пробке за грузовиком и играет на гитаре. Гриф инструмента вылезает даже за боковое окно. Музыканта сняли на видео другие участники движения.
Потом он перестроился во второй ряд и уехал вперед.
Напомним, что в первый день локдауна в Киеве общественный транспорт ходил пустой, службы такси в несколько раз подняли стоимость проезда, а в службах доставки невозможно было дождаться еду.
При этом представители одной из служб такси в Киеве рассказали, что цены на проезд зависят от спроса.
Мы также писали о том, как доехать в "Борисполь" во время локдауна. В Международном аэропорту "Борисполь" заявили, что для поездки на экспрессе спецпропуска не нужны.
При этом существует несколько способов, как добраться до аэропорта, среди которых автобус Skybus, экспресс "Киев-Борисполь", такси или попутка.