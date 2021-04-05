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В Киеве такие пробки, что можно играть на гитаре за рулем: парень удивил сеть

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 19:44
В Киеве такие пробки, что можно играть на гитаре за рулем: парень удивил сеть Коллаж РБК-Украина: в Киеве в пробе водитель играл на гитаре
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 5 апреля, первый день жесткого лакдауна в Киеве. При этом столицу сковали серьезные пробки. Некоторые автолюбители, чтобы не терять зря время умудряются даже играть на гитаре во время тянучки.

Видео с парнем, играющим на гитаре в пробке, опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".

"Парень за рулем Volkswagen играл на гитаре. Южный мост. Киев. А чем вы занимаетесь, стоя в пробках в Киеве?", - говорится в сообщении.

На видео видно, как парень на белом авто едет в пробке за грузовиком и играет на гитаре. Гриф инструмента вылезает даже за боковое окно. Музыканта сняли на видео другие участники движения.

Потом он перестроился во второй ряд и уехал вперед.

Напомним, что в первый день локдауна в Киеве общественный транспорт ходил пустой, службы такси в несколько раз подняли стоимость проезда, а в службах доставки невозможно было дождаться еду.

При этом представители одной из служб такси в Киеве рассказали, что цены на проезд зависят от спроса.

Мы также писали о том, как доехать в "Борисполь" во время локдауна. В Международном аэропорту "Борисполь" заявили, что для поездки на экспрессе спецпропуска не нужны.

При этом существует несколько способов, как добраться до аэропорта, среди которых автобус Skybus, экспресс "Киев-Борисполь", такси или попутка.

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