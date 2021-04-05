В Киеве такие пробки, что можно играть на гитаре за рулем: парень удивил сеть

Сегодня, 5 апреля, первый день жесткого лакдауна в Киеве. При этом столицу сковали серьезные пробки. Некоторые автолюбители, чтобы не терять зря время умудряются даже играть на гитаре во время тянучки.

Видео с парнем, играющим на гитаре в пробке, опубликовал Telegram-канал " Киев Сейчас ".

"Парень за рулем Volkswagen играл на гитаре. Южный мост. Киев. А чем вы занимаетесь, стоя в пробках в Киеве?", - говорится в сообщении.

На видео видно, как парень на белом авто едет в пробке за грузовиком и играет на гитаре. Гриф инструмента вылезает даже за боковое окно. Музыканта сняли на видео другие участники движения.

Потом он перестроился во второй ряд и уехал вперед.