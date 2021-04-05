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У Києві такі пробки, що можна грати на гітарі за кермом: хлопець здивував мережу

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 19:44
У Києві такі пробки, що можна грати на гітарі за кермом: хлопець здивував мережу Колаж РБК-Україна: в Києві в пробі водій грав на гітарі
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 5 квітня, перший день жорсткого лакдауну в Києві. При цьому столицю скували серйозні пробки. Деякі автолюбителі, щоб не втрачати даремно час примудряються навіть грати на гітарі під час тягучки.

Відео з хлопцем, який грає на гітарі в пробці, опублікував Telegram-канал "Киев Сейчас".

"Хлопець за кермом Volkswagen грав на гітарі. Південний міст. Київ. А чим ви займаєтеся, стоячи в пробках в Києві?", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як хлопець на білому авто їде в пробці за вантажівкою і грає на гітарі. Гриф інструменту вилазить навіть за бокове вікно. Музиканта зняли на відео інші учасники руху.

Потім він повернув в другий ряд і поїхав вперед.

Нагадаємо, що в перший день локдауну у Києві громадський транспорт ходив порожній, служби таксі в кілька разів підвищили вартість проїзду, а в службах доставки неможливо було дочекатися їжу.

При цьому представники однієї зі служб таксі у Києві розповіли, що ціни на проїзд залежать від попиту.

Ми також писали про те, як доїхати в "Бориспіль" під час локдауну. У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" заявили, що для поїздки на експресі спецперепустки не потрібні.

При цьому існує кілька способів, як дістатися до аеропорту, серед яких автобус Skybus, експрес "Київ-Бориспіль", таксі або попутка.

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