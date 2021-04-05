У Києві такі пробки, що можна грати на гітарі за кермом: хлопець здивував мережу
Сьогодні, 5 квітня, перший день жорсткого лакдауну в Києві. При цьому столицю скували серйозні пробки. Деякі автолюбителі, щоб не втрачати даремно час примудряються навіть грати на гітарі під час тягучки.
Відео з хлопцем, який грає на гітарі в пробці, опублікував Telegram-канал "Киев Сейчас".
"Хлопець за кермом Volkswagen грав на гітарі. Південний міст. Київ. А чим ви займаєтеся, стоячи в пробках в Києві?", - йдеться в повідомленні.
На відео видно, як хлопець на білому авто їде в пробці за вантажівкою і грає на гітарі. Гриф інструменту вилазить навіть за бокове вікно. Музиканта зняли на відео інші учасники руху.
Потім він повернув в другий ряд і поїхав вперед.
Нагадаємо, що в перший день локдауну у Києві громадський транспорт ходив порожній, служби таксі в кілька разів підвищили вартість проїзду, а в службах доставки неможливо було дочекатися їжу.
При цьому представники однієї зі служб таксі у Києві розповіли, що ціни на проїзд залежать від попиту.
Ми також писали про те, як доїхати в "Бориспіль" під час локдауну. У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" заявили, що для поїздки на експресі спецперепустки не потрібні.
При цьому існує кілька способів, як дістатися до аеропорту, серед яких автобус Skybus, експрес "Київ-Бориспіль", таксі або попутка.