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В Киеве появится самый большой парк с динозаврами в Украине: названа дата открытия

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 19:42
В Киеве появится самый большой парк с динозаврами в Украине: названа дата открытия Коллаж РБК-Украина: в Киеве появится большой парк с динозаврами
Автор: Роман Мирончук

В Киеве на территории Гидропарка появится самый большой парк динозавров в Украине. При этом его открытие состоится уже в это воскресенье, 2 мая. Посетителей ждут более 100 роботизированных фигур реальных размеров, насекомые-гиганты и многое другое.

Об этом сообщает КГГА.

В Киеве появится самый большой парк с динозаврами в Украине: названа дата открытияВ Киеве появится самый большой парк с динозаврами в Украине: названа дата открытияВ Киеве появится самый большой парк с динозаврами в Украине: названа дата открытия

"Киевлян и гостей города будут ждать разнообразные тематические зоны с тщательно разработанными экспозициями под каждую фигуру", - заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

В Киеве появится самый большой парк с динозаврами в Украине: названа дата открытияВ Киеве появится самый большой парк с динозаврами в Украине: названа дата открытияВ Киеве появится самый большой парк с динозаврами в Украине: названа дата открытия

Парк динозавров в Гидропарке (фото: kyivcity.gov.ua)

Стоит отметить, что это будет первая очередь открытия парка с динозаврами. Парк уже побывал в Буковеле, Днепре, Харькове, Виннице и Ровно. Но в Киеве откроют самый крупный, в котором будут новые фигуры и увлекательные сюжеты. Общая территория парка составит 1,5 га.

В Киеве появится самый большой парк с динозаврами в Украине: названа дата открытияВ Киеве появится самый большой парк с динозаврами в Украине: названа дата открытия

Парк динозавров в Гидропарке (фото: kyivcity.gov.ua)

На льготный вход в парк с динозаврами смогут рассчитывать:

  • участники АТО,
  • участники боевых действий,
  • дети погибших участников АТО,
  • дети-сироты,
  • дети-именинники,
  • дети с инвалидностью и сопровождающим,
  • каждый третий и последующий ребенок многодетной семьи.

В Киеве появится самый большой парк с динозаврами в Украине: названа дата открытияВ Киеве появится самый большой парк с динозаврами в Украине: названа дата открытия

Парк динозавров в Гидропарке (фото: kyivcity.gov.ua)

Напомним, в Киеве вернут платные парковки, как это было ранее до введения локдауна. При этом контроль за соблюдением правил парковки осуществляет управление по парковке при Департаменте транспортной инфраструктуры Киева.

Мы также писали о том, что в Киеве массово убирают МАФы. В сети появились фото и видео масштабной "зачистки".

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