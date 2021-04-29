В Киеве появится самый большой парк с динозаврами в Украине: названа дата открытия

В Киеве на территории Гидропарка появится самый большой парк динозавров в Украине. При этом его открытие состоится уже в это воскресенье, 2 мая. Посетителей ждут более 100 роботизированных фигур реальных размеров, насекомые-гиганты и многое другое.

Об этом сообщает КГГА .

"Киевлян и гостей города будут ждать разнообразные тематические зоны с тщательно разработанными экспозициями под каждую фигуру", - заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Парк динозавров в Гидропарке (фото: kyivcity.gov.ua)

Стоит отметить, что это будет первая очередь открытия парка с динозаврами. Парк уже побывал в Буковеле, Днепре, Харькове, Виннице и Ровно. Но в Киеве откроют самый крупный, в котором будут новые фигуры и увлекательные сюжеты. Общая территория парка составит 1,5 га.

Парк динозавров в Гидропарке (фото: kyivcity.gov.ua)

На льготный вход в парк с динозаврами смогут рассчитывать:

участники АТО,

участники боевых действий,

дети погибших участников АТО,

дети-сироты,

дети-именинники,

дети с инвалидностью и сопровождающим,

каждый третий и последующий ребенок многодетной семьи.

Парк динозавров в Гидропарке (фото: kyivcity.gov.ua)