У Києві з'явиться найбільший парк з динозаврами в Україні: названа дата відкриття

У Києві на території Гідропарку з'явиться найбільший парк динозаврів в Україні. При цьому його відкриття відбудеться вже цієї неділі, 2 травня. Відвідувачів чекають понад 100 роботизованих фігур реальних розмірів, комахи-гіганти і багато іншого.

Про це повідомляє КМДА .

"Киян і гостей міста чекатимуть різноманітні тематичні зони з ретельно розробленими експозиціями під кожну фігуру", - заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Парк динозаврів в Гідропарку (фото: kyivcity.gov.ua)

Варто зазначити, що це буде перша черга відкриття парку з динозаврами. Парк вже побував у Буковелі, Дніпрі, Харкові, Вінниці та Рівному. Але в Києві відкриють найбільший, в якому будуть нові фігури і захоплюючі сюжети. Загальна територія парку складе 1,5 га.

Парк динозаврів в Гідропарку (фото: kyivcity.gov.ua)

На пільговий вхід в парк з динозаврами зможуть розраховувати:

учасники АТО,

учасники бойових дій,

діти загиблих учасників АТО,

діти-сироти,

діти-іменинники,

діти з інвалідністю та супроводжуючим,

кожна третя і наступна дитина багатодітної сім'ї.

Парк динозаврів в Гідропарку (фото: kyivcity.gov.ua)