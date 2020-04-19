В Киеве появился мурал, посвященный пожарам в Украине: яркое фото

Пожары в Украине все чаще беспокоят жителей страны. Поэтому в Киеве появился мурал, который будет напоминать каждому, что природу нужно беречь. Пожары наносят большой ущерб окружающей среде, а потому стоит относиться к ней бережно. Об этом сообщил автор мурала, киевский уличный художник Виталий Гидеван в соцсети Facebook.

На новом мурале можно увидеть Алису, которая сидит верхом на пасхальном кролике и куда-то мчится. Автор работы объяснил, почему он выбрал именно этих персонажей и каким образом это связано с пожарами.

"Это история о современной Алисе, которая помогает пасхальному кролику спастись от пожара! Найти место, где птички смогут петь свои замечательные песенки, где расцветет весна и наступит великий праздник. Клубы дыма и пепла, созданные человеческой рукой. Зачем? С этим поколением все понятно, остается только надежда на наших детей, которые будут умнее и спасут мир от экологической катастрофы", - указано в сообщении.

Мурал, посвященный пожарам в Украине (facebook.com/vitaliy.gideone)

Напомним, что по состоянию на 18 апреля в Чернобыльской зоне до сих пор тлеет травяной настил и древесина в пройденных огнем ячейках. Тление наблюдается на территории четырех лесничеств. К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники.

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