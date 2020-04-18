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В природном парке при пожаре погибли птицы из Красной книги Украины: жутко было слышать крики

STYLERПроисшествия    18.04.2020 - 16:25
В природном парке при пожаре погибли птицы из Красной книги Украины: жутко было слышать крики
Пожар в природном парке Гетманский под Сумами (Фото: facebook.com/getmanski.park)

Пожар на территории Гетманского национального природного парка вспыхнул из-за поджега сухой травы

Под Сумами произошел пожар в Гетманском национальном природном парке, в результате чего погибли животные и птицы, а также вся полезная микрофлора почвы. Инцидент произошел возле села Буймеровка Ахтырского района.

К пожару на территории нацпарка привел поджег сухостоя.

По факту происшествия ведется следствие, и виновным грозят новые - значительно увеличенные штрафы, а также уголовная ответственность.

Как рассказали 18 апреля в администрации Гетманского парка на странице в Facebook, "жутко было слышать, как кричали птицы в огне".

"Как показывает многолетний опыт, животные, попавшие в район пожара, погибают почти стопроцентно, а так как это случилось в ночное время - шансов на спасение не оставалось совсем", - говорится в публикации.

Также в национальном парке сообщили, что в настоящее время перелетные птицы вернулись в эти края, чтобы вырастить потомство. И большая часть высиживает его на земле и в камышах. Это прежде всего водно-болотная дичь, среди которых есть и представители Красной книги Украины.

"Кроме того, на выжженной участке погибло много представителей млекопитающих, пресмыкающихся, насекомых, их личинки и вся полезная микрофлора почвы", - добавили администрации нацпарка.

Отмечается, что благодаря действиям пожарных и работников парка распространение огня в лес удалось избежать, иначе "страшно себе представить" последствия.

"Верхового пожара было бы не избежать, а это говорит о том, что лес мгновенно сгорел бы на большой площади. И тогда бы встал вопрос: уцелели бы села Буймеровка, Михайлеве, Гай Мошенка Чернетчинской ОТГ", - говорится в сообщении.

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