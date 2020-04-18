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В Чернобыльской зоне еще продолжается тление травы и древесины, - ГСЧС

Новости » Происшествия     18.04.2020 - 09:16
В Чернобыльской зоне еще продолжается тление травы и древесины, - ГСЧС
Фото: пожар в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники

По состоянию на 7:00 18 апреля в Чернобыльской зоне до сих пор тлеет травяной настил и древесина в пройденных огнем ячейках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Тление наблюдается на территории четырех лесничеств.

"По состоянию на 7 ч. 18 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ДСНС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос. К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, из них от ГСЧС 579 человек личного состава и 113 единиц техники, в том числе 3 вертолета.

Напомним, ранее сообщалось, что лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения до сих пор не могут ликвидировать из-за нескольких причин. В частности, ветер осложняет процесс ликвидации пожара.

Также РБК-Украина писало, что РФ предложила оказать помощь в борьбе с лесными пожарами на территории Чернобыльской зоны отчуждения. В МИД РФ заявили, что Москва готова оказать помощь Киеву, но пока никаких просьб не получала.

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