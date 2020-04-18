В Киеве за сутки зафиксировали 30 пожаров

Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Деснянском и Голосеевском районах столицы
В Киеве за последние сутки зафиксировали 30 пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы столицы Виталия Кличко.
В частности, зафиксированы пожары в экосистемах столицы. Пожар травяного настила в 4 ячейках общей площадью 1,3 гектара:
По словам Кличко, на данный момент эти возгорания уже ликвидированы.
Напомним, 16 апреля в Киеве в воздухе были зафиксированы продукты горения в результате пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области.
Ранее сообщалось, что лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения до сих пор не могут ликвидировать из-за нескольких причин. В частности, ветер осложняет процесс ликвидации пожара.
По состоянию на 18 апреля в Чернобыльской зоне до сих пор тлеет травяной настил и древесина в пройденных огнем ячейках. Тление наблюдается на территории четырех лесничеств. К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники.
Ранее РБК-Украина также писало, что из-за непогоды в столице обрушилась временная конструкция Подольского моста, за день было госпитализировано пять человек.