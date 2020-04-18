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В Киеве за сутки зафиксировали 30 пожаров

Новости » Происшествия     18.04.2020 - 12:47
В Киеве за сутки зафиксировали 30 пожаров
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Деснянском и Голосеевском районах столицы

В Киеве за последние сутки зафиксировали 30 пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы столицы Виталия Кличко.

В частности, зафиксированы пожары в экосистемах столицы. Пожар травяного настила в 4 ячейках общей площадью 1,3 гектара:

  • Деснянський район - 700 м²;
  • Голосиивський район - 500 м²;
  • Дарницький район - 50 м²;
  • Святошинський район - 50 м².

По словам Кличко, на данный момент эти возгорания уже ликвидированы.

Напомним, 16 апреля в Киеве в воздухе были зафиксированы продукты горения в результате пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения до сих пор не могут ликвидировать из-за нескольких причин. В частности, ветер осложняет процесс ликвидации пожара.

По состоянию на 18 апреля в Чернобыльской зоне до сих пор тлеет травяной настил и древесина в пройденных огнем ячейках. Тление наблюдается на территории четырех лесничеств. К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники.

Ранее РБК-Украина также писало, что из-за непогоды в столице обрушилась временная конструкция Подольского моста, за день было госпитализировано пять человек.

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