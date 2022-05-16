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В Киеве появилось цветочное панно в виде марки с "русским кораблем": увидеть его можно из метро

Фото: В Киеве появилось цветочное панно в виде марки с российским кораблем (facebook.com/igor.smelyansky)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве высадили цветочное панно в виде марки с российским кораблем. Крейсер "Москва" и украинского пограничника можно рассмотреть прямо из вагона метро.

Смотрите фото в материале Styler как выглядит эта композиция.

В сети опубликовали снимок композиции. Увидеть это произведение ландшафтного дизайна можно со станции метро "Левобережная", что на "красной ветке".

Фото: Клумба на Левобережной в Киеве (t.me/XYKYIV)

С 16 мая график движения поездов метро в Киеве изменился

Теперь метрополитен работает с 6:00 до 22:00.

Движение поездов осуществляется так:

  • на "красной" линии: от станции Академгородок до станции Лесная
  • на "синей" линии: от станции Героев Днепра до станции Теремки
  • на "зеленой" линии от станции Сырец до станции Красный хутор

Пересадочными узлами работают такие станции: Золотые ворота - Театральная, Площадь Льва Толстого - Дворец спорта.

А на станциях Майдан Незалежности, Крещатик, Днепр, Гидропарк поезда не останавливаются.

Также с 16 мая возобновила работу станция Кловская.

Ранее мы писали, что в метро Киева уберут более 700 вагонов, изготовленных в РФ.

Также в Укрпочте анонсировали выпуск новой марки с победителями Евровидения 2022.

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