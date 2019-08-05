В Киеве появились первые маршрутки с валидаторами: что известно

В Киеве замечены первые маршрутки с валидаторами, благодаря которым можно проехать по электронному билету. К сожалению, они пока не работают. Новые устройства киевляне увидели в маршрутном такси №550, которое ходит по маршруту ул. Кадетский Гай — просп. Маяковского. Об этом написали на странице Киев Оперативный в Facebook.

Длина этого маршрута 24 километра, а проезд стоит здесь 8 гривен. Автобус курирует "Киевпастранс". Водитель сообщил, что валидаторы установили буквально на днях, но они еще не работают. Когда устройства подключат - не известно.

Фото: в киевских маршрутках появились валидаторы (facebook.com/KyivOperativ)

По словам водителя, валидатор мешает пассажирам, так как его прикрепили возле передней двери.

"Пока от устройства толку мало. Написано, что "система закрыта", мигает зелеными огоньками. Некоторые пассажиры вешают на валидаторы сумки и кульки", — рассказал пассажир изданию "Сегодня".

Также новое устройство для украинцев увидели и маршрутке №155, которая также обслуживается "Киевпастрансом". Валидатор на этом маршруте также не работает.

Отмечается, что все валидаторы подключат тогда, когда ими оснастят все 400 маршруток.

Отметим, что официально в департаменте транспорта КГГА заявляют, что пока не внедряют е-билет в маршрутках,хотя ранее в мэрии говорили, что частники тоже будут подключены.

В комментариях пользователи сети отметили. что валидаторы - это совсем не то, что нужно людям в маршрутках в первую очередь.

Именно этих хр*новин не хватает в общественном транспорте Киева... Транспорт - картинка, только вот валидаторов не хватало...

Убрать все маршрутки порезать и выкинуть на металлолом Должны быть только автобусы длинные и без кондукторов А не это все го*но....

Водителю абы наличку давали. Все системы безнала - водителю будут мешать.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Как мы ранее писали, в Днепре водитель маршрутки привселюдно унизил ветерана АТО. Инцидент произошел утром 20 июля в маршрутке №136. Водитель транспортного средства взял с бойца деньги, а также сдачу, которую военный не захотел забирать.

Кстати, в Киеве на полном ходу горела маршрутка. Согласно сообщению, маршрутное такси загорелосьрано утром. Поскольку полиция оказалось рядом, правоохранители оградили место и начали тушить пожар.