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В Киеве загорелась маршрутка

Новости » Происшествия    18.07.2019 - 10:21
В Киеве загорелась маршрутка
Фото: скриншот видео

Полиция оказалась возле места происшествия и оградила автобус

Сегодня в Киеве возле метро "Лесная" загорелось маршрутное такси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию видео на странице издания "Киев Оперативный" в Facebook.

Согласно сообщению, маршрутное такси загорелось около 8:40. Поскольку полиция оказалось рядом, правоохранители оградили место и начали тушить пожар. О пострадавших не сообщается.

 

И вновь маршрутки... сегодня на Лесной в 08:40 загорелся очередной маршрутный автобус. К счастью, полиция была рядом - оградили место и начали тушить.

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 17 липня 2019 р.

Напомним, 15 июля под Киевом, возле села Гуровщина, столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего погибли трое человек и 20 человек пострадали.

Напомним, в14 июля в аварию попал кортеж президента Украины Владимира Зеленского. В результате ДТП Запорожской области никто не пострадал. Местные СМИ писали, что авария произошла из-за несоблюдения правил дорожного движения в результате обгона колонны автобусов с детьми, которые ехали на отдых.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что 14 июля возле Николаева автомобиль въехал в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате чего пострадали шестеро детей.

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