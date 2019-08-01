В Днепре легковушка протаранила маршрутку с пассажирами: момент аварии попал на видео

Фото: коллаж РБК-Украина

В ДТП в Днепре пострадали более 10 человек

В Днепре произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки, в результате чего пострадали 13 человек. Около 7 часов утра 1 августа Hyundai Getz врезался в Mercedes Sprinter на пересечении улицы Вернадского и проспекта Яворницкого, и автобус упал на бок. Об этом передает "Информатор".

Сразу же за легковушкой подъехал автомобиль полиции, который предварительно гнался за водителем Hyundai, который бул пьяный за рулем. Мужчина не успел остановиться или развернуться перед проезжавшим автобусом, следующим по маршруту № 157.

В сети показали видео с моментом аварии.

В Днепре произошло ДТП с более 10 пострадавшими (Видео: YouTube / informator.ua)

В пресс-службе полиции рассказали, что патрульные полицейские преследовали автомобиль Hyundai Getz, который был в ориентировании за совершение правонарушения. На неоднократные требования патрульных остановиться водитель не реагировал.

Виновник аварии получил тяжелые травмы в результате происшествия. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

В центре Днепра 1 августа произошло ДТП (Фото: dp.informator.ua)

"Водитель тяжелый, у него перелом позвоночника. У его пассажира травмы легче - рваная щека и нос", - рассказали в полиции.

Отмечается, что тормозной путь Hyundai составил около 40 м.

Виновник ДТП в Днепре получил перелом позвоночника (Видео: YouTube / informator.ua)

В автобусе в момент ДТП находилось 15 пассажиров. ПОсле того, как автобус перевернулся и упал, люди вылазили из салона через окна.

11 человек обратились за медицинской помощью. К счастью, у них не серьезные травмы, в основном ссадины и ушибы.

В Днепре легковой автомобиль столкнулся в микроавтобусом с 15 пассажирами (Фото: dp.informator.ua)

На месте аварии работало большое количество экипажей патрульной полиции, прибили несколько карет "скорой". Правоохранители перекрыли движение по проспекту Яворницкого. Все детали и обстоятельства происшествия выясняются.

В Днепре легковушка врезалась в маршрутку (Видео: facebook.com/informator.dp.ua)

Как сообщалось ранее, недавно на трассе Одесса-Рени случилось страшное ДТП - микроавтобус Ford "лоб в лоб" столкнулся с легковым автомобилем Opel, в салоне которого находилась семья из четырех человек. В результате аварии пятеро людей получили травмы, а один - 20-летний парень - умер в больнице от полученных травм.

Также мы писали о том, что 27 июля во Львовской области в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Самборском районе один человек погиб и один пострадал.