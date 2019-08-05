У Києві з'явилися перші маршрутки з валідаторами: що відомо

У київських маршрутках з'явилися валідатори (Колаж РБК-Україна)

Валідатор розміщений біля передніх дверей

У Києві помічені перші маршрутки з валідаторами, завдяки яким можна проїхати по е-квитку. На жаль, вони поки не працюють. Нові пристрої кияни побачили в маршрутному таксі №550, яке ходить по маршруту вул. Кадетський Гай — просп. Маяковського. Про це написали на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Довжина цього маршруту 24 кілометри, а проїзд коштує тут 8 гривень. Автобус курирує "Київпастранс". Водій повідомив, що валідатори встановили буквально днями, але вони ще не працюють. Коли пристрої підключать - не відомо.

Фото: у київських маршрутках з'явилися валідатори (facebook.com/KyivOperativ)

За словами водія, валідатор заважає пасажирам, через те, що його прикріпили біля передньої двері.

"Поки від пристрою толку мало. Написано, що "система закрита", блимає зеленими вогниками. Деякі пасажири вішають на валідатори сумки та пакети", — розповів пасажир виданню "Сегодня".

Також новий пристрій для українців побачили і маршрутці №155, яка обслуговується "Київпастрансом". Валідатор на цьому маршруті також не працює.

Наголошується, що всі валідатори підключать тоді, коли ними обладнають всі 400 маршруток.

Зазначимо, що офіційно в департаменті транспорту КМДА заявляють, що поки не впроваджують е-квиток у маршрутках, хоча раніше в мерії говорили, що приватники теж будуть підключені.

У коментарях користувачі мережі відзначили. що валідатори - це зовсім не те, що потрібно людям в маршрутках в перву чергу.

Саме цих хр*новин не вистачає у громадському транспорті Києва... Транспорт - картинка, тільки от валідаторів не вистачало...

Прибрати всі маршрутки порізати і викинути на брухт. Повинні бути тільки автобуси довгі і без кондукторів А не це все го*но....

Водієві аби готівку давали. Всі системи безготівки - водієві будуть заважати.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Як ми раніше писали, у Дніпрі водій маршрутки привселюдно принизив ветерана АТО. Інцидент стався вранці 20 липня в маршрутці №136. Водій транспортного засобу взяв з бійця гроші, а також здачу, яку військовий не захотів забирати.

До речі, в Києві на повному ходу горіла маршрутка. Згідно з повідомленням, маршрутне таксі загорілось рано вранці. Оскільки поліція виявилася поруч, правоохоронці огородили місце і почали гасити пожежу.