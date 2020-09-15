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В Киеве потерялся двухлетний малыш: разыскивают родителей

Киев, Вторник 15 сентября 2020 09:07
В Киеве потерялся двухлетний малыш: разыскивают родителей
В Киеве найдена девочка без родителей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве ищут родителей двухлетней девочки

В Киеве нашли маленькую девочку без сопровождения родителей. Малышке на вид около двух лет. Ребенок был в районе улице Багговутовской, недалеко от метро "Лукьяновская". Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что сейчас девочка находится в отделении полиции. Правоохранительные органы просят срочно сообщить информацию о родителях девочки от тех, кто ее знает, в полицию.

"Внимание! Розыск. На ул. Багговутовской найден ребенок! Девочка приблизительно 2 года. Сейчас находятся в отделении полиции. Если у вам есть информация о родителях, напишите нам в лс или обратитесь в полицию", - сказано в сообщении на странице.

В Киеве потерялся двухлетний малыш: разыскивают родителей

В Киеве найдена двухлетняя девочка (фото: facebook.com/pg/KyivOperativ)

Отметим, что в комментариях мужчина отметил, что скорее всего знает малышку и ее родителей.

  • Девочка очень похожа на дочку алкоголички Тони, проживающей на первом этаже (номер квартиры не знаю) на Багговутовской, 26-Б.

Как мы ранее писали, в Чернигове едва не погиб четырехлетний ребенок. Его спасли неравнодушные прохожие, которые обнаружили мальчика ночью на улице.

Также мы сообщали, что под Киевом горе-мать бросила годовалого малыша в лесу ради грибов.

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