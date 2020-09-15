У Києві загубився дворічний малюк: розшукують батьків

У Києві шукають батьків дворічної дівчинки
У Києві знайшли маленьку дівчинку без супроводу батьків. Дівчинці на вигляд близько двох років. Дитина була в районі вулиці Багговутівської, недалеко від метро "Лук'янівська". Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Наголошується, що зараз дівчинка знаходиться у відділенні поліції. Правоохоронні органи просять терміново повідомити інформацію про батьків дівчинки від тих, хто її знає, у поліцію.
"Увага! Розшук. На вул. Багговутівській знайдена дитина! Дівчинка приблизно 2 роки. Зараз знаходяться у відділенні поліції. Якщо у вас є інформація про батьків, пишіть в "оп" або зверніться в поліцію", - сказано в повідомленні на сторінці.
У Києві знайдена дворічна дівчинка (фото: facebook.com/pg/KyivOperativ)
Відзначимо, що в коментарях чоловік зазначив, що швидше за все знає дитину та її батьків.
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