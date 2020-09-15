У Києві загубився дворічний малюк: розшукують батьків

У Києві знайдена дівчинка без батьків (колаж РБК-Україна)

У Києві шукають батьків дворічної дівчинки

У Києві знайшли маленьку дівчинку без супроводу батьків. Дівчинці на вигляд близько двох років. Дитина була в районі вулиці Багговутівської, недалеко від метро "Лук'янівська". Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Наголошується, що зараз дівчинка знаходиться у відділенні поліції. Правоохоронні органи просять терміново повідомити інформацію про батьків дівчинки від тих, хто її знає, у поліцію.

"Увага! Розшук. На вул. Багговутівській знайдена дитина! Дівчинка приблизно 2 роки. Зараз знаходяться у відділенні поліції. Якщо у вас є інформація про батьків, пишіть в "оп" або зверніться в поліцію", - сказано в повідомленні на сторінці.

У Києві знайдена дворічна дівчинка (фото: facebook.com/pg/KyivOperativ)

Відзначимо, що в коментарях чоловік зазначив, що швидше за все знає дитину та її батьків.

Дівчинка дуже схожа на дочку алкоголічки Тоні, яка мешкає на першому поверсі (номер квартири не знаю) на Багговутівській, 26-Б.

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