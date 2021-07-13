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В Киеве посреди дороги забил фонтан, но его просто прикрыли камнями (видео)

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Киев, Вторник 13 июля 2021 12:25
В Киеве посреди дороги забил фонтан, но его просто прикрыли камнями (видео) В Киеве залило проезжую часть (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 13 июля произошло очередное ЧП. На этот раз на улице Кричевского в Святошинском районе Киева прорвало трубу прямо на проезжей части.

Об этом сообщается на странице Киева Оперативного в Facebook.

На месте происшествия из асфальта бьет вода, но коммунальные службы бездействуют.

"На ул Кричевского, 19 из-под асфальта бьет фонтаном вода. Службы никак не реагируют - тупо безразлично", - написал автор видео под ним.

В Святошинском районе Киева забил фонтан

В комментариях пользователи ужаснулись состоянием киевских дорог и отметили, что такие случаи постоянно происходят.

  • Обычно Киевводоканал реагирует достаточно быстро. Сам вызывал на подобные аварии. В течение дня стабильно приезжали. Качество ремонта конечно так себе, трижды вызывал на одно и то же место, но с третьего раза заделали вроде нормально. Так что позвоните на горячую линию Киевводоканала.
  • Все службы заняты мафами, согласно представлений жлобов о том, что делает город европейским.
  • Почему не реагируют? А камнями кто крышку люка придавил, что бы не смыло?
  • Службы залезли чинить внутрь, а добрые прохожие закрыли люк камнями чтобы те быстрее решали проблему.

Как мы ранее писали, в воскресенье, 11 июля, в Киеве прорвало теплосеть, которая находится под мостом Патона. Из-за этого образовался мощный водопад.

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