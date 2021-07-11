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В Киеве очередное ЧП на мосту: образовался водопад (видео)

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Киев, Воскресенье 11 июля 2021 21:31
В Киеве очередное ЧП на мосту: образовался водопад (видео) Фото: пост Патона (Виталий Носач,РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 11 июля, в Киеве прорвало теплосеть, которая находится под мостом Патона. Из-за этого образовался мощный водопад. Жители столицы сняли видео ЧП.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Столичные коммунальные службы беспокоятся не только о пешеходах в парках, которым установили освежающие рамки, но и о тех, кто в эту жару вынужден находится на воде", - говорится в сообщении.

На видео видно, как на середине моста из трубы течет поток воды, напоминает водопад.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

  • Ого, скоро вообще закроют все мосты на ремонт и откроют лет так через 5-10;
  • Никогда такого не было и вот опять;
  • Скоро мост рухнет, постоянные прорывы, возраст конструкции и т.д.
  • Один прорыв почти перекрыли, но неожиданно возник другой. Там не трубы, а решето;
  • И мосты устали, и трубы;
  • Он же может рухнуть...
  • По просьбам рыбаков, да и в честь праздника доливают воду в Днепр.

Отметим, что теплосеть под мостом Патона построена в 1962 году.

Напомним, последний раз на мосту Патона сеть прорвало в этом месяце, 2 июля. Тогда в "Киевтеплоэнерго" заявили, что под мостом произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм.

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