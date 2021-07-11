В Киеве очередное ЧП на мосту: образовался водопад (видео)

В воскресенье, 11 июля, в Киеве прорвало теплосеть, которая находится под мостом Патона. Из-за этого образовался мощный водопад. Жители столицы сняли видео ЧП.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook .

"Столичные коммунальные службы беспокоятся не только о пешеходах в парках, которым установили освежающие рамки, но и о тех, кто в эту жару вынужден находится на воде", - говорится в сообщении.

На видео видно, как на середине моста из трубы течет поток воды, напоминает водопад.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

Ого, скоро вообще закроют все мосты на ремонт и откроют лет так через 5-10;

Никогда такого не было и вот опять;

Скоро мост рухнет, постоянные прорывы, возраст конструкции и т.д.

Один прорыв почти перекрыли, но неожиданно возник другой. Там не трубы, а решето;

И мосты устали, и трубы;

Он же может рухнуть...

По просьбам рыбаков, да и в честь праздника доливают воду в Днепр.

Отметим, что теплосеть под мостом Патона построена в 1962 году.