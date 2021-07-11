В Киеве очередное ЧП на мосту: образовался водопад (видео)
В воскресенье, 11 июля, в Киеве прорвало теплосеть, которая находится под мостом Патона. Из-за этого образовался мощный водопад. Жители столицы сняли видео ЧП.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
"Столичные коммунальные службы беспокоятся не только о пешеходах в парках, которым установили освежающие рамки, но и о тех, кто в эту жару вынужден находится на воде", - говорится в сообщении.
На видео видно, как на середине моста из трубы течет поток воды, напоминает водопад.
Пользователи сети прокомментировали инцидент.
- Ого, скоро вообще закроют все мосты на ремонт и откроют лет так через 5-10;
- Никогда такого не было и вот опять;
- Скоро мост рухнет, постоянные прорывы, возраст конструкции и т.д.
- Один прорыв почти перекрыли, но неожиданно возник другой. Там не трубы, а решето;
- И мосты устали, и трубы;
- Он же может рухнуть...
- По просьбам рыбаков, да и в честь праздника доливают воду в Днепр.
Отметим, что теплосеть под мостом Патона построена в 1962 году.
Напомним, последний раз на мосту Патона сеть прорвало в этом месяце, 2 июля. Тогда в "Киевтеплоэнерго" заявили, что под мостом произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм.
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