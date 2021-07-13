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У Києві посеред дороги забив фонтан, але його просто прикрили камінням (відео)

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 12:25
У Києві посеред дороги забив фонтан, але його просто прикрили камінням (відео) У Києві залило проїжджу частину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 13 липня сталася чергова НП. Цього разу на вулиці Кричевського у Святошинському районі Києва прорвало трубу прямо на проїжджій частині.

Про це повідомляється на сторінці Києва Оперативного в Facebook.

На місці події з асфальту б'є вода, але комунальні служби не діють.

"На вул Кричевського, 19 з-під асфальту б'є фонтаном вода. Служби ніяк не реагують - тупо байдуже", - написав автор відео під ним.

У Святошинському районі Києва забив фонтан

У коментарях користувачі жахнулися станом київських доріг і відзначили, що такі випадки постійно відбуваються.

  • Зазвичай Київводоканал реагує досить швидко. Сам викликав на подібні аварії. Протягом дня стабільно приїжджали. Якість ремонту звичайно так собі, тричі викликав на одне і те ж місце, але з третього разу заклали начебто нормально. Тож зателефонуйте на гарячу лінію Київводоканалу.
  • Всі служби зайняті мафами, згідно з уявленнями жлобів про те, що робить місто європейським.
  • Чому не реагують? А камінням хто кришку люка придавив, що б не змило?
  • Служби залізли лагодити всередину, а добрі перехожі закрили люк камінням, щоб ті швидше вирішували проблему.

Як ми раніше писали, в неділю, 11 липня, у Києві прорвало тепломережу, яка знаходиться під мостом Патона. Через це утворився потужний водоспад.

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