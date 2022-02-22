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В Киеве под посольством РФ появилось "кладбище оккупантов": фото с акции

Новина українською →
Киев, Вторник 22 февраля 2022 17:29
В Киеве под посольством РФ появилось "кладбище оккупантов": фото с акции Коллаж РБК-Украина: в Киеве провели акцию против российской агрессии под посольством РФ
Автор: Владимир Костырин

В Киеве провели акцию под зданием посольства РФ на фоне военной агрессии против Украины и нарушения территориальной целостности нашей страны. Участники пикета резко высказались об очередной интервенции, которую начал руководитель Кремля, и организовали перфоманс с "погребением" оккупантов.

Как 22 февраля прошла патриотическая акция под зданием диппредставительства страны-агрессора - в материале на Styler

Как видно на фотографиях, снятых корреспондентом "РБК-Украина" на месте проведения акции, десятки киевлян и гостей столицы пришли под российское посольство, которое расположено в Соломенском районе, с плакатами, баннерами, могильными крестами и лопатами.

Украинцы под окнами здания дипломатического представительства РФ подняли плакаты с надписями "Мы выбираем Европу, не Россию", "Империя зла должна умереть", "Украина будет защищаться", "Мы тебя не боимся", "Украина не Россия", "Путлер - это твой последний бой", "Донбасс - это Украина", "Мы никогда не сдадимся" и прочее.

В Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акцииВ Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акцииВ Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акцииВ Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акцииВ Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акцииВ Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акции

В Киеве устроили акцию против под посольством РФ (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Также подняли флаги Украины и Европейского союза. Зазвучали звуки "барабанного боя" - активисты использовали большие бочки. Участники пикета громко объявляли о намерениях бороться с оккупантами и защищать родину до победного конца.

В Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акцииВ Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акцииВ Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акцииВ Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акции

Украинцы устроили акцию под посольством РФ в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Активисты принесли с собой несколько крестов в форме могильных, с прикрепленными к ним табличками с надписями "российской оккупант". Такие конструкции стали закапывать в землю под зданием посольства РФ на участке для лужайки.

В Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акцииВ Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акцииВ Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акцииВ Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акцииВ Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акцииВ Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акции

Под посольством РФ в Киеве активисты "хоронили оккупантов" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Так, вскоре напротив российского диппредставительства выросло "кладбище оккупантов".

Акция прошла спокойно и без эксцессов, представители правопорядка нарушений в ходе ее проведения не зафиксировали.

В Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акцииВ Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акцииВ Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акцииВ Киеве под посольством РФ появилось &quot;кладбище оккупантов&quot;: фото с акции

В Киеве прошла акция против под посольством РФ (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Ранее мы писали, как украинцы могут поддержать и помочь ВСУ прямо сейчас, и публиковали контакты, реквизиты, а также список необходимых вещей.

Добавим также, что данные соцопроса о том, что будут делать украинцы в случае нападения России, показали - готовность к отпору возросла.

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