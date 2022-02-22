Готовность к отпору возросла: что будут делать украинцы в случае нападения России

В начале февраля 2022 года почти половина (48%) граждан Украины готовы либо воевать, либо оказывать помощь армии в случае нападения России. Еще 18% будут пытаться выжить, 3% - уехать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Фонда " Демократические инициативы ".

По сравнению с декабрем 2021 года на 5% выросло количество желающих присоединиться к добровольческих сил для противодействия военной агрессии РФ. Всего таких 14% среди опрошенных. Еще 8% готовы защищать Украину в рядах Вооруженных сил. А 25% будут оказывать посильную невоенную помощь.

Идти воевать активнее готова молодежь: среди респондентов до 30 лет 31% сообщили, что готовы вступить в ВСУ или добровольческих сил. Среди граждан старше 54 лет, по сравнению с другими возрастными категориями, чаще распространена позиция, что в случае нового вторжения РФ они будут пытаться просто выжить. Однако среди молодежи больше желающих уехать из страны-6%

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 1-12 февраля 2022 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Всего опрошен 2001 респондент. Максимальная теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.