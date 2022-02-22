ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовность к отпору возросла: что будут делать украинцы в случае нападения России

Новина українською →
Украина, Вторник 22 февраля 2022 13:21
Готовность к отпору возросла: что будут делать украинцы в случае нападения России Фото: около половины украинцев будут сопротивляться оккупантам (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале февраля 2022 года почти половина (48%) граждан Украины готовы либо воевать, либо оказывать помощь армии в случае нападения России. Еще 18% будут пытаться выжить, 3% - уехать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Фонда "Демократические инициативы".

По сравнению с декабрем 2021 года на 5% выросло количество желающих присоединиться к добровольческих сил для противодействия военной агрессии РФ. Всего таких 14% среди опрошенных. Еще 8% готовы защищать Украину в рядах Вооруженных сил. А 25% будут оказывать посильную невоенную помощь.

Готовность к отпору возросла: что будут делать украинцы в случае нападения России

Идти воевать активнее готова молодежь: среди респондентов до 30 лет 31% сообщили, что готовы вступить в ВСУ или добровольческих сил. Среди граждан старше 54 лет, по сравнению с другими возрастными категориями, чаще распространена позиция, что в случае нового вторжения РФ они будут пытаться просто выжить. Однако среди молодежи больше желающих уехать из страны-6%

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 1-12 февраля 2022 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Всего опрошен 2001 респондент. Максимальная теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", в начале февраля 39% население Украины считали, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России является либо очень вероятной, либо неизбежной. Еще 33% опрошенных склонялись к тому, что угроза со стороны России хоть и не велика, однако возможна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше