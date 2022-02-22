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У Києві під посольством РФ з'явилося "кладовище окупантів": фото з акції

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 17:29
У Києві під посольством РФ з'явилося "кладовище окупантів": фото з акції Колаж РБК-Україна: у Києві провели акцію проти російської агресії під посольством РФ
Автор: Володимир Костирін

У Києві провели акцію під будівлею посольства РФ на фоні військової агресії проти України та порушення територіальної цілісності нашої країни. Учасники пікету різко висловилися про чергову інтервенцію, яку розпочав керівник Кремля, і організували перфоманс з "похованням" окупантів.

Як 22 лютого пройшла патріотична акція під будівлею диппредставництва країни-агресора - в матеріалі на Styler

Як видно на фотографіях, знятих кореспондентом "РБК-Україна" на місці проведення акції, десятки киян і гостей столиці прийшли під російське посольство, яке розташоване в Солом'янському районі, з плакатами, банерами, могильними хрестами та лопатами.

Українці під вікнами будівлі дипломатичного представництва РФ підняли плакати з написами "Ми вибираємо Європу, не Росію", "Імперія зла повинна померти", "Україна буде захищатися", "Ми тебе не боїмося", "Україна не Росія", "Путлер - це твій останній бій", "Донбас - це Україна", "Ми ніколи не здамося" та інше.

У Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акціїУ Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акціїУ Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акціїУ Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акціїУ Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акціїУ Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акції

У Києві влаштували акцію проти під посольством РФ (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Також підняли прапори України та Європейського Союзу. Зазвучали звуки "барабанного бою" - активісти використовували великі бочки. Учасники пікету голосно оголошували про наміри боротися з окупантами та захищати батьківщину до переможного кінця.

У Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акціїУ Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акціїУ Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акціїУ Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акції

Українці влаштували акцію під посольством РФ у Києві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Активісти принесли з собою кілька хрестів у формі могильних, з прикріпленими до них табличками з написами "російської окупант". Такі конструкції стали закопувати в землю під будівлею посольства РФ на ділянці для галявини.

У Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акціїУ Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акціїУ Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акціїУ Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акціїУ Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акціїУ Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акції

Під посольством РФ у Києві активісти "ховали окупантів" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Так, незабаром навпроти російського диппредставництва виросло "кладовище окупантів".

Акція пройшла спокійно і без ексцесів, представники правопорядку порушень в ході її проведення не зафіксували.

У Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акціїУ Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акціїУ Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акціїУ Києві під посольством РФ з'явилося &quot;кладовище окупантів&quot;: фото з акції

У Києві пройшла акція проти під посольством РФ (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Раніше ми писали, як українці можуть підтримати та допомогти ЗСУ прямо зараз, та публікували контакти, реквізити, а також список необхідних речей.

Додамо також, що дані соцопитування про те, що робитимуть українці у разі нападу Росії, показали - готовність до відсічі зросла.

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