В Киеве полуголый мужчина разгуливает с пистолетом и стреляет (видео)

В Киеве прохожие заметили мужчину, который шел в трусах и в руках у него был пистолет. Кроме того, по словам очевидцев, он сделал два выстрела, один - в землю. Инцидент произошел на Троещине.

"По Троещине гуляет полуголый мужчина с пистолетом. Авторы видео слышали два выстрела - второй в землю. Что происходит - непонятно", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове мужчина гулял с гранатой возле школы и угрожал детям. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию, и уже через 15 минут правоохранители задержали злоумышленника.

Им оказался 27-летний житель Харькова. При этом у мужчины с собой была боевая граната Ф-1. Самое главное, что никто не пострадал. Теперь за содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Мы также писали о том, что в Одессе пьяный "коп" устроил ночной дебош и просил стрелять ему в голову. При этом неадекват стрелял в воздух и громко кричал. Задерживать его приехало восемь патрулей полиции.

Инцидент произошел на углу улиц Разумовская и Косвенная в два часа ночи. Чтобы задержать неадеквата, полиции потребовалось два часа. В итоге пистолет у него забрали, а его самого увезли в отделение.